Sotto pressione i titoli del comparto auto, mercato stenta a ripartire

i dati sulle vendite nel mese di agosto hanno mostrato un netto calo e affievolito le speranze di una ripresa del comparto dopo la crisi

2' di lettura

Settore auto sotto pressione dopo i dati sulle vendite nel mese di agosto che hanno mostrato un netto calo e affievolito le speranze di una ripresa del comparto dopo la crisi. L'Eurostoxx di settore , così come Fiat in Italia, hanno fatto registrare un ribasso attorno a un punto percentuale. Male anche le tedesche Volkswagen e Bmw, mentre a Parigi Peugeot perde oltre un punto, mentre va meglio Renault.

Nei primi 8 mesi dell'anno le immatricolazioni sono scese del 32,9% in Europa, con luglio che ha segnato un -3,7% ma agosto ha visto una flessione di quasi il 18%. Nei principali mercati europei, che rappresentano circa il 70% del totale, nei primi 8 mesi del 2020 la Spagna ha visto il calo più grande (-40,6%), seguita dall'Italia (-38,9%), Francia (-32,0%) e Germania (-28,8%). Per Fca, i primi 8 mesi dell'anno della pandemia hanno visto una flessione del 38,6%, un po' peggio del mercato complessivo mentre nel solo mese di agosto la flessione è stata nettamente inferiore: -6,9%. A preoccupare gli analisti, dopo i dati, è che la ripresa possa essere più lenta di quanto sperato nonostante la politica degli incentivi adottata da diversi Paesi, tra cui l'Italia.

Leggi anche L’auto rallenta la caduta ma perde un terzo delle vendite da inizio anno

«Proprio nel nostro Paese sono emersi i primi segnali di ripresa - mette in evidenza il centro studi Promotor - in agosto quello dell’Italia è il terzo miglior risultato dell’area. Il confronto con lo stesso mese del 2019 è ancora negativo, ma il decremento è soltanto dello 0,4%. Il merito va indubbiamente agli incentivi alla rottamazione. L’impatto degli incentivi dovrebbe portare in terreno positivo il mercato italiano già in settembre».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)