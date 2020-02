Sotto la scalinata c’è un sarcofago È la tomba di Romolo? Forse

L’intuizione degli archeologi

E arriviamo ai giorni nostri, quando gli archeologi del Parco archeologico del Colosseo, sotto la guida di Patrizia Fortini, hanno ripreso in mano la documentazione di Boni - che nel 1998 era stata analizzata anche da Paolo Carafa, professore di archeologia, ne “Il Comizio di Roma dalle origini all’età di Augusto” - e hanno intuito l’importanza di quella vasca. A novembre dell’anno scorso si è, pertanto, deciso di demolire la scala di Bartoli e andare alla ricerca del sarcofago, che si è presentato agli studiosi così come Boni l’aveva descritto 120 anni prima.

Gli elementi che fanno una prova

Ma perché riprendere a scavare reperti già scoperti? Vari elementi hanno acceso la classica lampadina nella testa degli studiosi. Intanto, la vasca - come spiegava Boni - si trovava in un vano ipogeo ubicato - come hanno contribuito a indicare gli scavi di Bartoli - in prossimità del Comizio-Curia. Il luogo di assemblea dei cittadini aveva un valore fortemente simbolico per la vita politica della città, era sede di culti e - come anche accadeva nel mondo greco e della Magna Grecia, dove c’era l’agorà - si prestava a essere la sede di un monumento, un cenotafio, dedicato alla memoria del mitico fondatore di Roma.

Il monumento al padre della città

Inoltre, il contesto coincide con quello che le fonti tramandano essere il punto post rostra (dietro i Rostra repubblicani, le tribune del Foro) dove si collocano sia il Lapis Niger, sia - secondo la lettura di un passo di Varrone da parte degli Scoliasti di Orazio - la sepoltura di Romolo, luogo quest’ultimo che coinciderebbe con la camera ipogea in cui si trova la vasca. Insomma, una serie di elementi che, uniti agli altri rilievi scientifico-archeologici, hanno dato il via agli scavi e permettono ora di ipotizzare che il sarcofago sia il cenotafio di Romolo. Non il luogo di sepoltura, perché secondo alcuni autori antichi Romolo sarebbe stato ucciso e il corpo smembrato. Saranno i rilievi futuri a dire se è veramente così. Di certo c’è - come ha spiegato Alfonsina Russo, direttrice del Parco del Colosseo - che i dati acquisiti e quelli futuri saranno messi a disposizione di tutti gli studiosi e tra due anni la scoperta diventerà un altro percorso all’interno del Foro fruibile dal pubblico.