Sotto stress i modelli distributivi dei prodotti finanziari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel settore della distribuzione dei servizi di investimento e di gestione dei risparmi c’è una rivoluzione sotterranea che si è muove in Europa. Non solo per il ventilato divieto degli inducements ma anche per una necessaria rivisitazione dei modelli distributivi alla luce delle novità tecnologiche. Sono queste alcune delle conclusioni di una ricerca condotta da EY che punta ad analizzare i servizi forniti oggi e/o che potrebbero essere offerti con una prospettiva a tre anni dai wealth manager europei...