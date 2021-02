Sottolio, sughi e legumi: crescono consumi ed export per le conserve vegetali

«Anche le nostre aziende hanno registrato un leggero incremento di fatturato grazie al consumo casalingo – spiega Stefano Pucci responsabile dell'area sottoli e sottaceti di Unionfood -. Ancora non abbiamo i dati definitivi ma le stime sul giro d'affari 2020 parlano di un +2/3%. Tra le nostre produzioni hanno subito rallentamenti le conserve per condire il riso, piatto generalmente consumato nella convivialità, nelle gite fuori porta o al mare. Comportamenti che purtroppo lo scorso anno sono stati poco praticati. In genere gli italiani hanno riscoperto i prodotti che molto spesso utilizzano materie prime made in Italy e vantano le importanti proprietà salutistiche del mondo vegetale. Per il futuro punteremo sempre più sull'innovazione come le verdure precotte e pastorizzate dedicate a condire la pasta».

Un’opportunità da cogliere

Un settore quindi che ora ha la principale preoccupazione di provare a trasformare almeno una fetta dei positivi dati congiunturali 2020 in qualcosa di più duraturo. «Il consumatore nel corso della pandemia - ha aggiunto il direttore di Anicav, De Angelis – ha riscoperto i prodotti a shelf life lunga e siamo convinti che prima o poi tornerà a premiare i prodotti vegetali freschi. Ma alcuni aspetti positivi resteranno. Ad esempio il segmento delle conserve vegetali diverse dal pomodoro era abituato a vendere meno e peggio, mentre negli ultimi mesi ha registrato incrementi sia di quantità vendute che di fatturato e di marginalità. Aspetto che testimonia una nuova disponibilità dei consumatori a pagare di più questi prodotti. In ottica futura dovremo lavorare per valorizzare maggiormente le proprietà salutistiche delle conserve di pomodoro (ricche di antiossidanti) come dei legumi che potranno rappresentare in futuro un'alternativa sempre più valida alle proteine animali».

La sfida all’estero

Ma decisivo sarà anche il fronte dell'export. In questa ottica partirà nel prossimo marzo il progetto Nature's pearls – legumes from Europe ideato proprio da Anicav e cofinanziato dall'Unione europea (nell'ambito del regolamento n. 1144/2014) con un budget di oltre 2 milioni di euro. Il progetto punterà alla promozione dei legumi italiani sui mercati degli Emirati Arabi e in Australia. «Puntiamo a incrementare l'export di legumi in scatola italiani – conclude De Angelis – favorendone la conoscenza presso i consumatori di quei paesi ma anche i buyer della ristorazione e della grande distribuzione puntando sulla qualità delle materie prime, sui benefici nutrizionali e sulla versatilità d'utilizzo in cucina rispetto ai legumi freschi o secchi».