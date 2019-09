Sottosegretari, non c’è accordo sulla lista: rinviate le nomine Le nomine dovrebbero slittare alla prossima settimana dal momento che ci sarebbero ancora molte caselle da definire di Andrea Gagliardi

Giuseppe Conte (AP)

Dovrebbe slittare alla prossima settimana la nomina dei nuovi sottosegretari del governo Conte. Lo spiegano fonti del Movimento 5 stelle, secondo le quali appare difficile un'accelerazione sulla lista, dal momento che ci sarebbero ancora molte caselle da definire. All’ordine del giorno del Cdm in programma oggi alle 15 non compaiono né la nomina dei sottosegretari né i decreti per l'assegnazione ai ministri di alcune deleghe: tra le altre, il Turismo a Dario Franceschini e il Commercio estero a Luigi Di Maio.



Senza i sottosegretari il lavoro del governo non può davvero iniziare. Fino alla fine il premier Giuseppe Conte ha pressato per una accelerazione affinché si chiudesse entro oggi. Ma la lista completa dei 42 sottosegretari del nuovo governo ancora non c'è. Restano da sciogliere alcuni nodi. Un braccio di ferro è in corso tra M5s e Pd su due deleghe pesanti del ministero dello Sviluppo: Telecomunicazioni ed Energia, che nel vecchio governo aveva tenuto Di Maio. Per le Tlc i Dem vorrebbero Antonello Giacomelli (che potrebbe anche guidare l'Agcom) e per l'Energia l'assessore laziale Gian Paolo Manzella, esperto d'innovazione. Ma i Cinque stelle reclamano per sé entrambe le deleghe: all'Energia vorrebbero Dario Tamburrano, le tlc dovrebbe tenerle Patuanelli. L'intesa - sostiene qualcuno - potrebbe essere Energia al Pd e tlc al M5s, mentre l’Editoria andrebbe al Pd.

Lo schema è quello di una ripartizione quasi paritaria: su circa quaranta posti 18-19 andranno al Pd e 21-22 al M5s. Ma il puzzle è complicato da incastrare, e le fibrillazioni nei due partiti di maggioranza e soprattutto nel M5S, dovrebbero far slittare le nomine.