Sottosegretari, si tratta ancora. Conte: la squadra va chiusa subito Alta tensione nel M5S. In corsa anche due ex ministre: Trenta e Lezzi. All’Economia dovrebbero andare sia Castelli che Buffagni, per il Pd Misiani di Emilia Patta e Manuela Perrone

«Sarebbe buono riuscire a completare subito la lista della squadra per essere attivi quanto prima», diceva ieri il premier Giuseppe Conte. E questa è l’intenzione, condivisa anche dal segretario del Pd Nicola Zingaretti e dal capodelegazione dem al governo Dario Franceschini: nominare i sottosegretari nel Consiglio dei ministri di oggi 12 settembre per non trascinare ancora liti interne che non giovano all’immagine del governo.

Lo schema è quello di una ripartizione quasi paritaria: su circa quaranta posti 18-19 andranno al Pd e 21-22 al M5s. Ma il puzzle è complicato da incastrare, e le fibrillazioni nei due partiti di maggioranza e soprattutto nel M5S, dove Luigi Di Maio è molto attivo nel blindare i suoi, potrebbero far slittare le nomine. Nella squadra pentastellata per l’Economia alla fine dovrebbero entrare entrambi i contendenti: l’ex viceministra Laura Castelli e l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega agli Affari regionali, Stefano Buffagni, che però potrebbe ricevere la delega pesante alle partecipate.

Tensioni anche per gli Esteri, dove la conferma di Manlio Di Stefano (vicino ad Alessandro Di Battista) scatena malumori. L’ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, è in pole per diventare viceministra all’Interno. Anche sul Sud l’ex ministra, Barbara Lezzi, sarebbe disposta a tornare da sottosegretaria, ma circola con insistenza il nome del deputato campano Michele Gubitosa. Per il Mit l’ipotesi è del siciliano Giancarlo Cancelleri, per Innovazione o Mise si parla del 28enne Luca Carabetta. Equilibri delicati, tanto che Di Maio proprio ieri è tornato a promettere un’accelerazione sulla riorganizzazione interna. Quasi una promessa di ricompensa per i delusi.