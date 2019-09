Sottosegretari, trattativa finita: la lista approda al Cdm Decisivo il pressing del premier Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha chiesto a M5S e Pd tempi rapidi «per essere attivi quanto prima», garantendo la piena efficienza del Governo giallo-rosso e togliere argomenti alla propaganda del leader della Lega Matteo Salvini

Dopo una lunga notte di trattative e gli ultimi ritocchi in extremis per dare la quadra si è finalmente chiusa la partita dei viceministri e dei sottosegretari del Conte bis: la lista dei 42 è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 9.30. A seguire, il giuramento delle "new entry" del Governo, in tempo per permettere al premier Giuseppe Conte di essere ad Accumoli alle 14, dove è atteso per una visita alle zone terremotate.

Nei giorni scorsi il premier aveva pressato la maggioranza chiedendo a M5S e Pd tempi rapidi sulla lista del sottogoverno, in modo da garantire la piena efficienza del Governo giallo-rosso. E togliere argomenti alla propaganda del leader della Lega Matteo Salvini. Pronto a tuonare contro la spartizione dei posti andata per le lunghe: «Già si scannano per le poltrone. Presidente Mattarella, davvero gli italiani meritavano uno schifo simile?».

I sottosegretari sono fondamentali per seguire i lavori delle Camere e interloquire con la maggioranza parlamentare. Sulla carta, la griglia di ripartizione con 42 caselle su cui hanno trattato gli sherpa dei partiti al Governo prevede 22-23 nomine in quota Movimento 5 Stelle, tra le 17 e le 18 assegnate al Pd, e una o due a Liberi e Uguali. La legge dispone per l'Esecutivo un tetto massimo di 65 membri e ad oggi, tra premier, ministri (21) e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, se ne contano già 23.