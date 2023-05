Sottosegretario o consigliere, la Lombardia approva l'incompatibilità per Sgarbi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La carica da consigliere della Regione Lombardia ricoperta da Vittorio Sgarbi è “incompatibile” con l'incarico di sottosegretario di Stato alla Cultura: a deliberare l’incompatibilità è stato il Consiglio regionale lombardo in apertura della seduta di oggi. Il consigliere del gruppo di Noi Moderati avrà ora dieci giorni di tempo entro i quali dovrà optare per una delle due cariche, dopodiché l’incarico di Consigliere regionale decadrà automaticamente. Al posto di Sgarbi, se dovesse optare per l’incarico di sottosegretario, subentrerà in Consiglio per Noi Moderati Nicolas Gallizi, eletto nella circoscrizione di Milano.

Al momento, Sgarbi ricopre una decina di incarichi: oltre che sottosegretario alla Cultura e consigliere regionale lombardo, è sindaco di Sutri, nel Lazio, assessore alla Cultura della vicina Viterbo, prosindaco di Urbino, commissario per le Arti di Codogno, presidente della Fondazione Ferrara arte, del Mart di Trento, del Mag di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova.

Il mancato incarico di assessore in Lombardia

Assente in aula oggi per la terza seduta del Consiglio regionale lombardo, Sgarbi ha partecipato soltanto alla prima riunione di insediamento dell’assemblea, quando aveva contestato la scelta di Francesca Caruso a guida dell’assessorato alla Cultura, nomina a cui lo stesso Sgarbi aspirava e che aveva giudicato “politicamente sbagliata”.

Alla tornata elettorale del 12 e 13 febbraio 2023, Sgarbi ha ottenuto 873 preferenze nella circoscrizione di Milano, ma già prima del voto aveva detto di volersi dimettere a favore del secondo in lista con Noi Moderati. Tuttavia, aveva spiegato, “non avendo avuto la proposta, su cui potevo riflettere, di fare l'assessore invece che il sottosegretario a Roma è evidente che a breve tornerò a Roma”.