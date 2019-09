Sottosegretario presidenza del Consiglio/Riccardo Fraccaro

Il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio va a Riccardo Fraccaro, classe 1981, ministro dei Rapporti con il parlamento e la democrazia diretta nel governo Conte. Nato a Montebelluna (Treviso), Fraccaro si è laureato in giurisprudenza con indirizzo internazionale, per poi lavorare in una società di servizi energetici. Militante grillino della prima ora, è stato fra i fondatori dei meetup di Trento nel 2010, per poi entrare a fare parte nel 2016 della squadra di supporto ai Comuni e nel Collegio dei probiviri del Movimento cinque stelle. È stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 2013