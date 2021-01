«Soul», un grande film perfetto per le feste di Natale

«Soul» è il film del week-end Photogallery6 foto Visualizza

The Midnight Sky

Su Netflix è arrivato invece il nuovo film di George Clooney, «The Midnight Sky».Oltre a dedicarsi alla regia, Clooney è anche davanti alla macchina da presa nei panni del protagonista, uno scienziato che decide di rimanere sulla Terra dopo un disastro globale che costringe gli esseri umani a cercare un nuovo posto in cui vivere.Tratto dal romanzo «La distanza tra le stelle» di Lily Brooks-Dalton, il film fatica molto a carburare, in una prima parte che sa troppo di già visto e non riesce a prendere il giusto ritmo per intrattenere come vorrebbe.Gli effetti speciali sono discreti, ma la narrazione ha momenti eccessivamente scontati e riesce a rialzarsi soltanto con l'approssimarsi della conclusione, tanto nella sceneggiatura quanto in un'estetica visiva capace di catturare l'attenzione solo nell'ultima mezz'ora.Il risultato è altalenante e vittima di una colonna sonora troppo retorica e invasiva.

Ma Rainey's Black Bottom

Sempre su Netflix, più interessante e riuscito è «Ma Rainey's Black Bottom» di George C. Wolfe.Adattamento teatrale dell'omonima opera di Augustin Wilson del 1984, il film racconta la “mamma del blues” Ma Rainey che raggiunge la sua band per una sessione di registrazione in una calda giornata a Chicago verso la fine degli anni Venti del secolo scorso. Se la regia è piuttosto scolastica e didascalica, l'interesse verso questo progetto deriva da un copione stratificato e profondo, capace di trattare temi importanti (il razzismo, in primis), e da un gruppo di attori in stato di grazia.Viola Davis è straordinaria nei panni di Ma Rainey, ma altrettanto bravo è Chadwick Boseman nella performance forse più intensa della sua intera carriera. Purtroppo, verrà anche ricordata come la sua ultima prova: l'attore, diventato celebre per il ruolo di Black Panther, è scomparso lo scorso agosto, ma questa interpretazione potrebbe portarlo a ricevere dei premi postumi che sarebbero decisamente meritati.