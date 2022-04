Soul-K, la cloud kitchen per ristoranti investe in hi-tech e va all’estero

Per raggiungere questo obiettivo, come conferma Cova al Sole24ore.com, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Tutto il processo di gestione della filiera è infatti digitalizzato e si basa su applicazioni sviluppate in house (Soul-K ha creato anche strumenti software per aiutare i professionisti nell’attività quotidiana all’interno delle rispettive cucine). La raccolta ordini, nel dettaglio, passa dalla piattaforma e-commerce che verifica la disponibilità dei prodotti tramite un controllo in tempo reale del magazzino attraverso un sistema di tracciamento Rfid. Un apposito ha quindi il compito di ripristinare i corretti livelli delle scorte, calcolando le materie prime necessarie e assegnando in automatico le mansioni ai singoli operatori. Un altro applicativo genera invece i documenti di trasporto e guida lo staff nell'organizzazione delle spedizioni, verificando al contempo la correttezza dei prodotti tramite Rfid, e un ulteriore software assegna le spedizioni ai corrieri in base all'itinerario ideale per la consegna.Guardando al piano di sviluppo futuro dell'azienda, nell'agenda di Cova e dei suoi collaboratori spiccano per i prossimi mesi due voci in particolare: il piano di espansione internazionale e un nuovo stabilimento produttivo hi-tech.

Per quanto riguarda l’estero, il progetto è di replicare in tempi molto rapidi (già nel 2023,) il modello di vendita di prodotti (freschi e senza conservanti) già attivo per alcune nazione europee, soprattutto il Regno Unito, verso i Paesi dell'Est. La nuova “cucina nelle nuvole”, invece, sarà realizzata in Brianza e, nelle intenzioni del ceo di Soul-K, “potenzierà la capacità produttiva attuale di circa 10 volte, applicando sempre più tecnologia, sia a livello software per l'ottimizzazione dei processi sia in campo hardware con dispositivi Rfid e robot collaborativi a supporto dello staff operativo”