Sovraffollamento in carcere: un libro spiega che qualche soluzione c’è

Il trend della popolazione carceraria

A seguito dell'articolato insieme di misure adottate la popolazione carceraria italiana è sensibilmente diminuita, tanto da portare il Comitato dei Ministri a chiudere nel 2016 la procedura di monitoraggio dell'esecuzione della sentenza Torreggiani. A partire dal 2017 si è tuttavia registrato un consistente aumento delle presenze in carcere sino ad arrivare, a febbraio 2020, al superamento della preoccupante soglia delle 61.000, a fronte di una capienza di circa 51.000 posti. Ciò, senza considerare le preoccupanti condizioni igieniche delle nostre carceri.



In questa situazione già di per sé allarmante è arrivata la crisi sanitaria che ha reso inderogabili nuovi interventi “emergenziali”: dall'interruzione dei contatti con l'esterno, alla scarcerazione di detenuti particolarmente anziani e con patologie pregresse, di quelli con un minimo residuo di pena da scontare e di quelli reclusi per reati minori o non violenti, dall'applicazione di iter più snelli per l'accesso alla misura della detenzione domiciliare per chi dovesse scontare una pena residua inferiore ai 18 mesi fino alla concessione di licenze premio straordinarie per chi già si trovasse in semilibertà. Questo senza dimenticare il ruolo determinante svolto dalla magistratura di sorveglianza soprattutto nella prima fase pandemica attraverso l'utilizzo di istituti già in essere come l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare.



I dati al 30 aprile

Ebbene, al 30 aprile 2022, secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia, i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 54.595 a fronte di una capienza regolamentare di 50.853 posti, con un tasso di sovraffollamento carcerario pari al 107,35%: una situazione di sovraffollamento che, seppur migliorata rispetto al livello raggiunto allo scoppiare della pandemia, rimane a tutt'oggi molto preoccupante.



Di fronte a questa situazione gli autori prendono le mosse dalla nozione di sovraffollamento non mancando di proporre soluzioni, che qui non si vogliono “svelare”.



Quel che invece preme sottolineare, sono le parole che concludono questo articolato studio secondo cui “il sovraffollamento carcerario è stato più gridato che approfondito, considerato come un dato quasi assiomatico che non necessitava di essere prima compreso per essere poi consapevolmente contrastato e superato”. In realtà, come tutti i fenomeni umani, esso rappresenta una “contingenza, certo non trascurabile, ma altrettanto sicuramente non irrisolvibile”, purché “studiata e compresa”, in modo tale da essere “affrontata con consapevolezza”.