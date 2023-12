Sovranità Digitale in AWS: controllo senza compromessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fin dal primo giorno, abbiamo sempre creduto che fosse essenziale che tutti i clienti avessero il controllo sui propri dati e sulle scelte di come proteggerli e gestirli nel cloud. L’anno scorso abbiamo introdotto l’AWS Digital Sovereignty Pledge, il nostro impegno a offrire ai clienti AWS il set più avanzato di controlli e funzionalità di sovranità disponibili nel cloud. Ci siamo impegnati a lavorare per comprendere le esigenze e le necessità in costante evoluzione sia dei clienti che delle autorità di regolamentazione, e per adattarci e innovare rapidamente per soddisfarli. Ci siamo impegnati ad espandere le nostre funzionalità per consentire ai clienti di soddisfare le loro esigenze di sovranità digitale senza compromettere le prestazioni, l’innovazione, la sicurezza o la scalabilità del cloud AWS.



AWS offre l’infrastruttura cloud più grande e completa a livello globale. Il nostro approccio fin dall’inizio è stato quello di rendere il cloud AWS sovrano by design . Abbiamo creato funzionalità e controlli di protezione dei dati nel cloud AWS confrontandoci con i clienti che operano in settori quali i servizi finanziari, l’assistenza sanitaria e le agenzie governative, che sono in assoluto tra le organizzazioni più attente alla sicurezza e alla privacy dei dati. Ciò ha portato a innovazioni come AWS Nitro System, che alimenta tutte le nostre moderne istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e fornisce un solido standard di sicurezza fisico e logico-infrastrutturale al fine di imporre restrizioni di accesso in modo che nessuno, compresi i dipendenti AWS, possa accedere ai dati dei clienti in esecuzione in EC2. Il design di sicurezza del sistema Nitro è stato inoltre convalidato in modo indipendente da NCC Group in un report pubblico.



Ulteriore controllo sulla posizione dei dati

Con AWS i clienti hanno sempre avuto il controllo sulla posizione dei propri dati. I clienti che devono rispettare i requisiti europei di residenza dei dati possono scegliere di distribuire i propri dati in una delle otto regioni AWS esistenti (Irlanda, Francoforte, Londra, Parigi, Stoccolma, Milano, Zurigo e Spagna) per conservare i propri dati in modo sicuro in Europa. Per gestire le proprie applicazioni sensibili, i clienti europei possono sfruttare il portafoglio di servizi più ampio e completo, tra cui intelligenza artificiale, analisi ed elaborazione dati, database, Internet of Things (IoT), apprendimento automatico, servizi mobili e storage.



AWS Dedicated Local Zones

I nostri clienti del settore pubblico e dei settori regolamentati ci hanno dichiarato di volere un’infrastruttura dedicata per i loro carichi di lavoro più critici per contribuire a soddisfare i requisiti normativi o di conformità di altro tipo. Molti di questi clienti gestiscono la propria infrastruttura on-premise per workload che richiedono isolamento. Con ciò si rinuncia ai vantaggi in termini di prestazioni, innovazione, elasticità, scalabilità e resilienza del cloud.

Per aiutare i nostri clienti a soddisfare queste esigenze, abbiamo annunciato AWS Dedicated Local Zones, un tipo di infrastruttura AWS completamente gestita da AWS, creata per l’uso esclusivo da parte di un cliente o di una community e collocata in una posizione o in un data center specificato dal cliente per contribuire ad assicurare la conformità ai requisiti normativi. Le AWS Dedicated Local Zones possono essere gestite dal personale AWS locale e offrono gli stessi vantaggi delle Regioni locali, come elasticità, scalabilità e prezzi con pagamento in base al consumo, con funzionalità di sicurezza e governance aggiuntive. Queste funzionalità includono programmi di monitoraggio e audit dell’accesso ai dati, controlli per limitare l’accesso all’infrastruttura agli account AWS selezionati dal cliente e opzioni per applicare l’autorizzazione di sicurezza o altri criteri al personale operativo AWS locale. Con le AWS Dedicated Local Zones, collaboriamo con i clienti per configurare le proprie zone locali con i servizi e le funzionalità di cui hanno bisogno per soddisfare i requisiti normativi.



Investire in Italia e liberare il suo potenziale digitale

Collaboriamo con i nostri clienti italiani per portare in modo sicuro nel cloud i loro dati più sensibili e regolamentati. Migliaia grandi imprese con la più rapida crescita ed enti governativi utilizzano AWS per innovare più rapidamente e per servire meglio i propri clienti e cittadini.

La Regione AWS Europa (Milano) consente ai clienti di eseguire carichi di lavoro e archiviare i dati in modo sicuro in Italia, servendo gli utenti finali con una latenza ancora inferiore.

AWS ha recentemente ottenuto la qualificazione di livello QI2/QC2, per l’infrastruttura cloud e 130 sui servizi cloud, prevista dalla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in relazione alla gestione dei dati e dei workload critici della Pubblica Amministrazione italiana. Per ottenere questa qualificazione, AWS ha dovuto soddisfare 366 requisiti in termini di sicurezza, capacità di elaborazione, affidabilità e scalabilità. Sulla infrastruttura cloud di AWS sono in esecuzione oltre 350 servizi cloud di terze parti sviluppati progettati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza previsti dall’ACN.



In continuità con l’impegno preso nel AWS Digital Sovereignty Pledge e per aiutare le organizzazioni del settore pubblico e i clienti in settori altamente regolamentati a soddisfare le loro esigenze di sovranità in continua evoluzione, stiamo inoltre progettando l’AWS European Sovereign Cloud con un’infrastruttura situata interamente all’interno dell’Unione Europea (UE), indipendente dalle nostre regioni esistenti, con la stessa sicurezza, disponibilità e prestazioni che i nostri clienti ottengono dalle regioni esistenti oggi. L’AWS European Sovereign Cloud lancerà la sua prima regione AWS in Germania, disponibile per tutti i clienti europei.



Infine, sosteniamo lo sviluppo economico del Paese investendo in infrastrutture, lavoro e competenze. Ci siamo impegnati a raggiungere zero emissioni nette entro il 2040 e siamo sulla buona strada per alimentare le nostre operazioni con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025. Sosteniamo il Green Deal dell’UE e aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Le imprese europee possono ridurre il consumo di energia di quasi l’80% quando eseguono le loro applicazioni sul Cloud AWS invece di gestire i propri data center. Nel 2022, la Regione AWS Europe (Milano) (e altre 19 regioni) erano alimentate dal 100% di energia rinnovabile.

by Sergio Gianotti, Head of Italy Public Sector, Amazon Web Services (AWS)