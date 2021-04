Sovranità digitale, valori dell’Europa e nuove frontiere

In futuro, si potranno anche individuare nuove forme di dialogo, di confronto e, in prospettiva, di cooperazione internazionale, tenendo conto che, inevitabilmente, il modello regolatorio non potrà che essere multilivello. Si muoverà dai principi internazionali e dalle leggi dettate dall’Europa o da altre regioni del mondo, per passare attraverso le norme nazionali, relative per esempio alla vigilanza, per giungere alla disciplina del contratto. La tecnica sarà un veicolo -non sempre neutro- delle regole, e quello procedimentale potrà costituire il terreno di incontro fra i diversi approcci giuridici.