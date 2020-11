Sovvertire la scena per svelare le nostre ipocrisie

Il gioco funziona fino all'entrata in scena, e nella vita di Walter, di Eva, una rapper convertita all'Islam, aggiornamento letterario in queste pagine della figura del kamikaze. Eva non ha bisogno di portare bombe per essere pericolosa, lei stessa può essere incendiaria, tra autocombustione e non solo. Volteggia una storia d'amore e lo sfondo si apre da Milano a Londra. Dovremmo dirvi cosa unisce questi due individui ma vi sveleremmo il segreto che costruisce il movimento della trama.

Dall'altra il segreto è l'interrogativo dell'incipit: «Al-Sifra. Faremo l'amore, un figlio, o la ucciderò? Ogni giorno nasciamo a centinaia di migliaia, ogni giorno muoiono centosessantamila persone. Ammazzare, amare, dove sta la differenza?».

Nella costruzione di questo mondo “lunare” che, a chiudere gli occhi, lo si immagina inondato di una gelida luce bianca, l'autore si fa aiutare da una lingua – e qui tenetevi saldi al divano o alla poltrona – che nulla vi concederà.

Enrico Dal Buono,

Siete tutti perdonati,

La Nave di Teseo , 17 euro (pp.208)