S&P, in crescita i default corporate: record ad agosto (dal 2009)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sale l’allarme, sia negli Stati Uniti che in Europa, per le insolvenze del mondo corporate. Secondo le rilevazioni di S&P Global ratings, il mese scorso il numero di default corporate a livello globale è stato di sedici unità. Un numero consistente, il doppio della media agostana, il più alto dato mensile dal 2009, anno della crisi finanziaria globale. Il dato risulta ancora più sorprendente se si considera che agosto e il periodo estivo tradizionalmente non riservano grosse sorprese su questo piano...