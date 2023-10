S&P conferma rating BBB Italia con outlook stabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agenzia S&P conferma il rating BBB dell’Italia con outlook stabile. E’ quanto emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell’agenzia.

Lo spread tra Italia e Germania, sul fronte dei rendimenti dei titoli di Stato, chiude la settimana a 203 punti. Si tratta di un livello più basso rispetto al recente allungo a 212 punti (9 ottobre) ma siamo su livelli più elevati rispetto ai 160 punti dell’estate appena trascorsa.

Il rendimento del BTp italiano trascorrerà il week end sotto la soglia del 5% (4,93%) che è andato a testare più volte nelle ultime sedute. Si tratta di uno spartiacque, tecnico e psicologico, che fa sponda con ciò che rappresenta per la Germania la soglia del 3%. Gli investitori si sono mossi all’oscuro del giudizio di Standard and Poor’s.

Quella delle agenzie di rating è una partita delicata per l’Italia perché seguiranno nelle prossime settimane i giudizi incrociati di Fitch (10 novembre) e Moody’s (17 novembre). Si teme in particolare il responso sulla sostenibilità dei conti pubblici da parte di quest’ultima agenzia dato che fino ad ora è quella più severa, avendo attribuito un rating “Baa3-” sul quale pende la spada di Damocle di un outlook negativo. In caso di downgrade l’Italia passerebbe dalla categoria “investment grade” a quella “speculative grade”, soprannominata anche “junk” (spazzatura).

In ogni caso va ribadito che il recente movimento sui tassi italiani è perlopiù riconducibile alle correlazioni con le altre obbligazioni globali. La prima spinta al rialzo è arrivata a partire da agosto dagli Stati Uniti con i rendimenti dei decennali che sono passati dal 3,7% al 5%. Un violento rialzo, dovuto tanto a una crescita del Pil superiore alle attese quanto a un clima di deterioramento fiscale che su questi livelli gli Usa non affrontavano dal dopoguerra. Basti pensare che prima della pandemia il costo del debito americano ammontava a un miliardo di interessi al giorno, mentre ora si sta avvicinando ai 3 miliardi al giorno con una proiezione vicina ai 1.000 miliardi l’anno. I tassi Usa salgono inoltre anche perché vi sono meno compratori che in passato: la Federal Reserve ha spento i rubinetti con il quantitative tightening. La Cina da diversi mesi è venditrice netta di Treasury, così come sulla stessa strada pare avviato il Giappone dato che ora, dopo diversi anni di tassi negativi, gli investitori domestici possono trovare rendimenti positivi anche in casa (il decennale nipponico è vicino all’1%). Questo freno di domanda arriva, peraltro, in una fase in cui il Tesoro sta ampliando l’offerta per finanziare il deficit crescente. I tassi Usa influenzano a ruota quelli tedeschi (con i Bund che mediamente viaggiano su livelli di 150-200 punti base più bassi rispetto ai Treasury). Il tutto influenza a cascata anche i BTp che però ora, tra agenzie di rating e problemi interni legati alla Legge di Bilancio, saranno chiamati ad affrontare anche una doppia sfida. In un autunno che si prospetta piuttosto “caldo”.