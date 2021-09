S&P: la crescita spazza le nubi. Ma la tempesta è davvero passata?

3' di lettura

La ripresa post-Covid che nessuno forse si aspettava, almeno di questa portata, ha allontanato gran parte dei rischi che gravavano sul mondo del credito in Europa, riportando indietro le lancette del tempo a un attimo prima che la pandemia irrompesse sulla scena, o quasi. La forza della crescita economica, elemento senz’altro determinante per il momento, porta però con sé anche una serie di possibili effetti collaterali tali da lasciar pensare che la tempesta non sia necessariamente già alle spalle...