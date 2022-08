S&P: default triplicati nel giro di un anno (ma non è ancora allarme, per ora)

3' di lettura

Economia in frenata, tassi in aumento e margini di profitto in calo. Potrebbe essere un cocktail piuttosto indigesto, forse addirittura anche letale, quello che molte aziende europee rischiano di dover mandare giù nei prossimi mesi che si preannunciano già ad alta tensione. Per questo motivo gli analisti di S&P Global Ratings si attendono che il tasso di insolvenza fra gli emittenti di grado speculativo (high yield, con giudizio cioè inferiore alla «Tripla B») possa addirittura quasi triplicare nel...