S&P: in Europa aumentano le aziende a rischio fallimento, ma non è allarme

Non si arriverà forse alla dura recessione che molti temevano qualche mese fa, in Europa come così come in Italia, ma qualche nodo è destinato a venire comunque al pettine ugualmente per le imprese. Complice il rallentamento della crescita, l’aumento dei tassi di interesse e il livello dei costi dei fattori produttivi ancora elevati, molte di esse, le più vulnerabili, potrebbero infatti essere costrette a chiudere i battenti nell’arco dei prossimi dodici mesi.

Crescono i default, ma meno della crisi Covid

L’avvertimento arriva dagli analisti...