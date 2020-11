S&P Global verso acquisizione IHS Markit per 44 miliardi, deal record del 2020 Dalla combinazione transatlantica nascerà un leader dei dati per Wall Street e per le piazze finanziarie globali di Marco Valsania

(AFP)

Dalla combinazione transatlantica nascerà un leader dei dati per Wall Street e per le piazze finanziarie globali

2' di lettura

Maxi-fusione transatlantica in vista tra i colossi dei dati che scorrono nelle vene di Wall Street e delle piazze finanziarie mondiali. S&P Global è pronta ad acquistare IHS Markit per una cifra vicina ai 44 miliardi di dollari, dando vita a un protagonista assoluto delle informazioni dedicate ai mercati e ai loro primattori.

Merger da record

La cifra farebbe anche volteggiare l'operazione in vetta alle classifiche delle fusioni scattate nel corso del 2020. L'annuncio ufficiale dei termini del merger, stando al Wall Street Journal che ha riportato il negoziato in dirittura d'arrivo, è possibile già in queste ore.IHS Markit, che ha sede a Londra, ha oggi un valore di circa 37 miliardi. S&P Global, con quartier generale a New York City, ha una market cap di 82 miliardi.

Loading...

S&P, dai ratings del debito agli indici azionari

S&P Global, con 17.000 dipendenti e un giro d'affari annuale da oltre 6 miliardi, offre ratings sul debito sovrano e aziendale e dati a mercati dei capitali e borse merci su scala internazionale. Più in dettaglio, controlla S&P Global Ratings (ratings e ricerca), Global Market Intelligence (dati e analisi per gli investitori istituzionali), Global Platts (informazioni e benchmarks per le commodities), CRISIL (servizio di credit rating in India). E, attraverso una quota di maggioranza, S&P Dow Jones Indeces, che gestisce grandi indici azionari a cominciare dall'S&P 500 e dal Dow Jones.

Una storia lunga 103 anni

Affonda le sue origini nell'Ottocento: per la precisione nel 1888 James H McGraw rilevò l'American Journal of Railway Appliances che poi crebbe nell'impero dell'informazione McGraw Publishing. Nel 1917 venne completata la fusione con le pubblicazioni specializzate di John Hill, dando vita alla McGraw-Hill Publishing Company. L'acquisto della società di credit rating S&P risale al 1966. Da allora una serie di riorganizzazioni e dismissioni hanno portato all'attuale S&P Global, nome adottato quattro anni or sono.

IHS Markit, un portafoglio diversificato

IHS Markit, da parte sua, ha un ventaglio diversificato di attività: forte di 14.000 dipendenti tra i quali oltre cinquemila analisti ed entrate da 3,6 miliardi l'anno, fornisce dati al settore auto e tecnologico come dà alle stampe la pubblicazione specializzata nel settore difesa, sicurezza e intelligence Janes's Defence Weekly. È nata con l’attuale nome nel 2016, dalla combinazione dell'americana IHS e della britannica Markit.