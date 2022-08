S&P Global: «Per le big dell’auto stretta sui margini, rating al sicuro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si spengono le prime luci, alla festa dei margini. La profittabilità record dei produttori automobilistici, che ha toccato vette storiche fino a metà 2021 (oltre il 15% il margine Ebitda per i primi 25 costruttori, secondo il Global Automotive Outlook di AlixPartners) per poi tenersi su valori sempre molto elevati nella prima metà dell'anno, è destinata a imboccare la via di una graduale discesa. La ripresa del mercato dopo la pandemia è stata caratterizzata da un vistoso calo dell'offerta con milioni...