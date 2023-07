S&P: la «lenta combustione» dei corporate per i tassi reali di nuovo positivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non vediamo all’orizzonte una vera e propria crisi, quella che abbiamo di fronte a noi sarà piuttosto simile a una lenta combustione determinata dal fatto che nel 2024 i tassi di interesse reali torneranno in Europa a essere gradualmente positivi come non accadeva da anni per effetto delle politiche monetarie restrittive e della contemporanea riduzione dell’inflazione: le imprese soffriranno inevitabilmente, ma vi saranno differenze importanti in base ai settori in cui operano e soprattutto del ...