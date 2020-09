Standard & Poor’s: «Nel 2021 avremo la verità sulle banche italiane»

Siamo l’anello debole d’Europa?

In Francia e Spagna l’impatto economico del virus sembra essere stato più elevato e anche in Gran Bretagna, pur se ritardata, la frenata appare maggiore. Ma se si esclude la Grecia, le nostre banche restano le più a rischio, e questo per ragioni strutturali: eredità che altri non hanno come un rapporto di partite deteriorate pari al 7-8% dell’ammontare complessivo di prestiti, oppure le difficoltà nel recupero degli stessi crediti.

Prima accennava agli interventi pubblici: hanno aumentato a dismisura il debito, che in parte è stato assorbito dalle stesse banche. Non vede rischi maggiori da questo legame?

Non credo che il rischio dipenda da quanti titoli pubblici si hanno in portafoglio. Il problema principale sta nella possibilità degli stessi istituti di finanziarsi sui mercati, che è strutturalmente molto legata al merito di credito percepito sul debito sovrano. L’intervento di supporto della Bce ha reso più stabile l’accesso al funding all’ingrosso, ma non c’è dubbio che le banche italiane subiscano la volatilità dello spread, che il legame con il rischio Paese finisce per esasperare.

Dopo l’operazione Intesa-Ubi vede spazio per ulteriori aggregazioni in Italia?

In un sistema che si avvia verso forte una forte polarizzazione a causa di un contesto sempre più competitivo, e che cambia rapidamente attraverso digitalizzazione e innovazione, il consolidamento era e resta inevitabile. Intesa-Ubi ha rappresentato in questo senso uno shock positivo, in assenza di Covid avrebbe portato a un’accelerazione delle aggregazioni che adesso è invece più complessa.

Perché?

L’impatto della pandemia su margini e utili è chiaro fin da subito, mentre gli effetti sulla qualità del credito saranno evidenti soltanto dopo molto tempo e questo non aiuta la lettura dei bilanci, né agevola le valutazioni. Detto questo, l’atteggiamento della Bce è ora molto più attento a questo tipo di operazioni. Se ve ne saranno di ulteriori, valuteremo caso per caso.