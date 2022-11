S&P: la tempesta non spaventa le aziende italiane (con rating)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Costi dell’energia moltiplicati, recessione in arrivo e, dulcis in fundo, spese per rifinanziare il debito in aumento in un contesto di tassi al rialzo ovunque. Non un anno facile quello che si apprestano ad affrontare le imprese italiane, che dalla loro parte hanno tuttavia bilanci più solidi e in grado di renderle più resistenti ai venti che soffiano contrari, almeno dal punto di vista della stabilità finanziaria. A ricordarlo è S&P Global Ratings, che pubblica stamani l’Italian Corporate Outlook...