Spac, la magia non incanta più. Ma per le Borse è un segnale positivo

Dove sono finite le Spac? All’inizio dell’anno le Special Purpose Acquisition Company (Spac) prosperavano e rappresentavano il simbolo dell’effervescenza del mercato azionario. Le cosiddette “società degli assegni in bianco” attiravano investitori in cerca di guadagni facili e veloci, un po’ com’era successo durante il boom delle Ipo nel 2000, poi rivelatosi un fallimento. E oggi? Sparite! Si sono volatilizzate come per magia in seguito all’implosione di alcune società e a problematiche normative...