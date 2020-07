Spaccio, estorsione e tortura: arrestati sei carabinieri e sequestrata caserma a Piacenza «Tutti gli illeciti più gravi sono stati commessi nel lockdown, con il più totale disprezzo dei decreti emanati dalla presidenza del consiglio - ha dichiarato il procuratore capo Grazia Pradella - Solo un militare della caserma non è coinvolto». Il comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto «l'immediata sospensione dall'impiego» per i militari coinvolti nell'inchiesta

«Tutti gli illeciti più gravi sono stati commessi nel lockdown, con il più totale disprezzo dei decreti emanati dalla presidenza del consiglio - ha dichiarato il procuratore capo Grazia Pradella - Solo un militare della caserma non è coinvolto». Il comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto «l'immediata sospensione dall'impiego» per i militari coinvolti nell'inchiesta

Una caserma dei Carabinieri posta sotto sequestro e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. È un'inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha portato all'emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare per i militari di una caserma della Compagnia di Piacenza. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all'estorsione fino alla tortura.

I reati più gravi commessi nel lockdown



Il procuratore capo Grazia Pradella, che conduce l’inchiesta, ha parlato di «fatti gravi che non intaccano la fiducia nell'Arma». Guardia di finanza e Polizia locale hanno condotto le indagini svolte in sei mesi attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche che hanno portato alla luce comportamenti criminali che hanno portato al sequestro della caserma. «Tutti gli illeciti più gravi sono stati commessi nel lockdown, con il più totale disprezzo dei decreti emanati dalla presidenza del consiglio. Solo un militare della caserma non è coinvolto. Faccio fatica a definire questi soggetti “carabinieri” perché i comportamenti sono criminali. Non c'è nulla di lecito nei comportamenti», ha spiegato Pradella, che ha aggiunto: «Mentre la città di Piacenza contava i tanti morti del coronavirus, questi carabinieri approvvigionavano di droga gli spacciatori rimasti senza stupefacente a causa delle norme anti covid »

Arma: disposta immediata sospensione



Il comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto «l'immediata sospensione dall'impiego» per i militari coinvolti nell'inchiesta della procura di Piacenza. Il comando generale, sottolinea una nota dell'Arma, ha contestualmente disposto la «valutazione amministrativa dei fatti per adottare, con urgenza, rigorosi provvedimenti disciplinari a loro carico».

«Totale sostegno a magistrati»



Il comando ha assicurato inoltre «totale sostegno all'autorità giudiziaria». «I gravissimi episodi oggetto di indagine - ha aggiunto il comando generale - sono ulteriormente aggravati dall'incommensurabile discredito che gettano sull'impegno quotidianamente assicurato dai carabinieri al servizio dei cittadini e a tutela della legalità».