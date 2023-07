Space Economy, una filiera integrata che guarda al futuro con lo spazioporto di Grottaglie, i voli suborbitali, i sistemi a pilotaggio remoto. Una Cape Canaveral in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un mosaico fatto di grandi gruppi multinazionali, di Pmi e di startup innovative. Un quadro composito - e in filiera - che fa della Puglia una delle cinque regioni con il più alto numero di attività industriali aerospaziali e di insediamenti produttivi e l' unica nella quale si realizzano sia prodotti per la componentistica che software aerospaziali, materiali innovativi, satelliti e telecomunicazioni. Tutto frutto di una specializzazione manifatturiera che nel tempo ha fatto dell'aerospazio uno dei distretti più vivaci del Paese. Nel tempo è sorto e si è consolidato - gruppo Leonardo a parte presente a Grottaglie - un mosaico con big player locali del calibro di Sitael, Exprivia (gruppo Ict con 2400 addetti) che giusto nelle settimane scorse si è vista aggiudicare la gara Esa da 25 milioni di euro per la fornitura del “Payload Data Ground Segment” (Pdgs) della costellazione satellitare italiana Iride, un programma spaziale che sarà realizzato in Italia con le risorse del Pnrr, una piattaforma in grado di raccogliere i dati di oltre 30 satelliti, e di elaborarli in modo sistematico per lo studio dei fenomeni naturali climatici e del territorio. Ma ci sono anche Pmi del peso, per esempio, della Planetek Italia di Bari che realizza sistemi e servizi per l'elaborazione di dati cartografici satellitari, o della Novotech aerospace advanced technology di Avetrana, nel tarantino, attiva nella ricerca ed innovazione ingegneristica. Non solo. Nel comparto ha un ruolo decisivo la ricerca pubblica, oltre che privata. Il Politecnico di Bari, da ultimo, è dentro il polo nazionale di trasferimento tecnologico Galaxia, una sfida cui partecipano prestigiosi atenei come il Poliba di Torino, La Sapienza di Roma, l’Università di Padova. Galaxia avrà una dotazione complessiva di 30 milioni in 4 anni per investire in oltre 30 nuove imprese nelle fasi di prototipazione e seed. Più di ogni altra filiera questa dell'aerospazio guarda al futuro, dai voli suborbitali dello spazioporto di Grottaglie ai sistemi di pilotaggio remoto, un comparto che in cifre - secondo uno studio di Banca Ifis di dicembre scorso - coinvolge 550 Pmi con un impatto occupazionale stimato in 7.500 addetti, 400 ricercatori ed un fatturato pari a 1,5 miliardi di euro.

Monitor di Banca Intesa SanPaolo: export distretto in crescita

Una delle chiavi che spiegano la vivacità di questo distretto è l'approccio fortemente integrato e la vocazione, molto forte, all'export con un valore, prima della pandemia, per 739 milioni di euro (con una incidenza dell'11,9% sull totale dell'export nazionale), quasi la metà dei ricavi annui. Nel 2022 - secondo i dati del Monitor sui distretti industriali del Sud di Intesa San Paolo reso noto a giugno scorso - il polo aerospaziale pugliese ha incrementato, sia pure in misura molto lieve, il suo export, dello 0,9% rispetto al 2021, in valore 3 milioni di euro.

Nei primi 3 trimestri 2022 l'export ha raggiunto i 234 milioni di euro, con un terzo trimestre dal segno più del 24,9. Dati, questi, che hanno portato il loro contributo al + 30,6% di export ottenuto - sempre secondo banca Intesa San Paolo - l'anno scorso dai poli tecnologici del Sud, in valore 1,3 miliardi di euro.

L’impegno del DTA

A sostegno del settore è attivo, anche in questo caso con l'impegno della Regione, pure il distretto tecnologico Aerospaziale (DTA) che ha per soci le università pugliesi di Bari e del Salento, il Politecnico, il Cnr e 22 imprese del comparto che operano per aumentare la produzione e la competitività, creando innovazione e stimolando la ricerca. Alcune di esse hanno anche acquisito posizioni di livello nazionale ed internazionale con la partecipazione a programmi sia dell'Agenzia spaziale europea (ESA) che italiana (ASI), grazie alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi ad alta tecnologia, moduli motore e componenti.

“L’aerospazio – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – è un settore strategico per la Puglia che oggi è una delle cinque regioni italiane in cui maggiore è la presenza di attività industriali aerospaziali e di insediamenti produttivi e l’unica regione italiana nel cui territorio sono presenti contemporaneamente aziende con prodotti diversificati che costituiscono l’intera filiera, dalla produzione di componentistica a quella dei software aerospaziali.

Il nostro fiore all’occhiello è l’aeroporto di Grottaglie in provincia di Taranto, dedicato al “Test Bed” di aeromobili a pilotaggio remoto. Lo stesso aeroporto è destinato a diventare il primo spazioporto italiano per i voli suborbitali e un polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea. I risultati ottenuti in questi anni sono anche il frutto di una politica regionale che ha puntato dritta verso questo settore, investendo ingenti risorse provenienti in gran parte da fondi strutturali europei, supportando l’internazionalizzazione degli attori coinvolti, ospitando eventi di settore a livello internazionale. A proposito di investimenti, con un apposito avviso destinato al potenziamento dell’infrastruttura “Airport Test Bed” di Taranto- Grottaglie, con una dotazione di 11 milioni di euro, abbiamo finanziato il progetto presentato dal DTA (Distretto Tecnologico Aerospaziale pugliese) e dalle realtà accademiche pugliesi (il Politecnico di Bari, l’Università di Bari e l’Università del Salento).

La proposta presentata si prefigge l’obiettivo di sviluppare il Grottaglie Airport Test Bed (GATB) come un’infrastruttura di ricerca con l’ambizione di guidare, favorire e supportare il sistema della ricerca aerospaziale pugliese, italiano ed europeo, sia pubblico che privato, nello sviluppo di nuove conoscenze, competenze e capacità innovative per la ricerca e la sperimentazione di nuovi sistemi aeromobili a pilotaggio remoto o autonomi; applicazioni degli stessi in ambito monitoraggio ambientale e territoriale e di logistica; servizi U-space abilitanti servizi di Urban Air Mobility, e in generale delle soluzioni per l’integrazione di tali velivoli nello spazio aereo.

Infine, con un Accordo Quadro tra Agenzia Spaziale Italiana e Regione Puglia abbiamo voluto rafforzare - conclude Delli Noci - la collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale”.