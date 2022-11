Space Factory, 2 milioni per studiare il rientro dei minisatelliti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intesa Sanpaolo ha concesso un finanziamento di due milioni, attraverso la linea NOVA+, all'azienda campana Space Factory, nata come start-up nel 2015, per il completamento e lo sviluppo del mini satellite Irenesat-Orbital, e per i servizi in orbita per esperimenti scientifici. Space Factory con Ali, ha, in collaborazione con il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), sviluppato la piattaforma tecnologica di rientro IRENE – Italian Re-Entry NacellE – soluzione unica a livello internazionale per dotare sistemi spaziali, come mini/microsatelliti, di una capacità di rientro autonoma dallo Spazio e loro riutilizzo.

Sulla base del piano di sviluppo aziendale la Società è oggi impegnata nella realizzazione del minisatellite IRENESAT-ORBITAL. Grazie all'iniziativa di R&S supportata da Intesa Sanpaolo con il finanziamento NOVA+ Space, Space Factory intende raggiungere per IRENESAT-ORBITAL una certificazione al volo TRL 9, necessaria per la sua industrializzazione e per l'attivazione in orbita dei servizi per esperimenti scientifici

Nova + per la ricerca

Al fine di supportare gli investimenti in R&S, Intesa Sanpalo ha sviluppato uno strumento di finanziamento innovativo (Nova+ Space&Security), in grado di finanziare gli assets intangibili, ossia le idee e i progetti dirompenti in ambito della Space Ecnomy, in linea con gli obiettivi della European Space Strategy e del Piano Nazionale Space Economy, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore, della fase di sviluppo in cui si trova l'impresa e dei progetti di investimento che si intende realizzare.

Nargi (Intesa Sanpaolo): «Occasione di rilancio»

«Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire a un progetto così importante per la Campania, che oltre al valore scientifico in sé può rappresentare anche un'occasione di rilancio per l'economia e l'occupazione nel nostro territorio – afferma Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo – Il settore aerospaziale campano garantisce da sempre un significativo valore aggiunto all'economia regionale e a tal proposito voglio ricordare l'accordo con il Distretto Aerospaziale della Campania, siglato di recente: strumento che ci consente di accelerare la crescita dell'intera filiera del comparto, a partire dai processi di sviluppo tecnologico e di internazionalizzazione delle imprese della Space Economy attraverso nuovi strumenti finanziari studiati per rispondere efficacemente alle loro esigenze».

Mustilli (l’advisor): «Coinvolgerà i giovani laureati»

«Il finanziamento Nova+ concesso da Intesa Sanpaolo a Space Factory – dice Mario Mustilli, advisor di Space Factory – è il riconoscimento a un percorso di alta innovazione che la società ha intrapreso nel settore spaziale con la individuazione di servizi e prodotti ad alto valore aggiunto e strategico. Ciò segnala come da grandi progetti di ricerca possano trarre vantaggio l’economia produttiva della zona, la conseguente produzione nel tempo di nuovi posti di lavoro ed il coinvolgimento dei nostri migliori giovani laureati».