SpaceX accusata di aver licenziato illegalmente alcuni dipendenti: avevano criticato Musk

Musk ha negato le accuse di cattiva condotta sessuale, definendole «accuse selvagge”. Dopo la notizia riportata da Business Insider, anche il direttore generale e presidente di SpaceX Gwynne Shotwell aveva difeso Musk.

Secondo la denuncia del National Labor Relations Board, la dirigenza di SpaceX ha «interrogato” gli autori della lettera e «fatto dichiarazioni coercitive», tra cui invitare i dipendenti a «licenziarsi se non erano d’accordo con il comportamento dell’amministratore delegato Elon Musk». Alla fine, secondo la denuncia dell’agenzia, SpaceX ha licenziato illegalmente otto autori. L’agenzia sostiene che i licenziamenti fossero una ritorsione.

Nella denuncia si afferma anche che un’alta funzionaria delle risorse umane aveva illegalmente dato l’impressione che i dipendenti fossero sorvegliati, mostrando ai lavoratori coinvolti nella stesura della lettera le schermate di una loro chat su un’app di messaggistica.

Musk ha talvolta adottato una linea dura nei confronti dei dipendenti delle sue aziende, come quando ha licenziato circa la metà della forza lavoro di Twitter, ora nota come X, poco dopo aver acquistato la società nel 2022. In seguito ha licenziato oltre 20 critici interni a Twitter, che ha perso circa l’80% dei 7.500 dipendenti che vi lavoravano quando il miliardario l’ha rilevata.

Tesla, di cui Musk è amministratore delegato, è stata per anni in causa dopo che il National Labor Relations Board l’ha accusata di aver licenziato un dipendente per aver partecipato in attività sindacali. Nel 2021 l’agenzia governativa ha stabilito che il licenziamento era illegale e ha ordinato a Tesla di riassumere il lavoratore pagando anche gli stipendi arretrati. La decisione è poi stata confermata da un tribunale federale. L’azienda sta attualmente facendo ricorso in appello.