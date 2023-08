SpaceX di Elon Musk vende partecipazioni in Bitcoin, il prezzo della criptovaluta crolla

Ascolta la versione audio dell'articolo

SpaceX di Elon Musk vende partecipazioni in Bitcoin, rileva un rapporto del Wsj, e la criptovaluta perde valore. Il Bitcoin ha perso il 4,5% a Singapore, realizzando il più grande calo settimanale in tre mesi, dopo aver toccato un minimo di 25.314 dollari. La più grande criptovaluta ha iniziato a ritirarsi da quota 28.947 del giorno prima quando i rendimenti obbligazionari globali hanno raggiunto i massimi pluriennali, riducendo l’attrattiva per investimenti alternativi come i token digitali.

Massicce liquidazioni in tutte le borse

L’improvviso calo dopo settimane di scarse negoziazioni ha scatenato massicce liquidazioni in tutte le borse. Più di 1 miliardo di dollari di posizioni sono state liquidate nelle ultime 24 ore a causa del calo dei prezzi, secondo i dati di Coinglass. Anche un rapporto del Wall Street Journal - che cita documenti secondo cui SpaceX ha svenduto le sue partecipazioni in Bitcoin dopo aver svalutato 373 milioni di dollari - ha pesato sul sentiment. «Se la disfatta degli asset di rischio globali continua, Bitcoin potrebbe affrontare un ulteriore ribasso», ha affermato Josh Gilbert, analista di mercato di trading.

Svendita di token digitali continuata senza sosta

Non è chiaro dal rapporto WSJ quando SpaceX ha venduto i suoi Bitcoin. Mentre i mercati più ampi stanno assistendo a un calo delle vendite a causa dell’indebolimento del dollaro, la svendita di token digitali in mezzo alla scarsa liquidità è continuata senza sosta anche oggi. L’indicatore dei primi 100 token digitali è sceso di oltre il 5%, superando un calo dello 0,2% in un indice azionario regionale. Anche altri token più piccoli sono scivolati: Ether è sceso del 2,3%, Cardano e Solana del 4,4% ciascuno. Il più grande ordine di liquidazione singolo è avvenuto su Binance e valeva 55,92 milioni di dollari, ha dichiarato Coinglass sul suo sito web.

Bitcoin sceso di quasi il 7% dalla fine di marzo

Lo scivolone ha quasi cancellato i guadagni registrati sulla scia della richiesta a sorpresa di BlackRock’s Inc. di un ETF Bitcoin il 15 giugno. Dopo essere salito del 72% nel primo trimestre, Bitcoin è sceso di quasi il 7% dalla fine di marzo. Il token è crollato del 64% lo scorso anno a causa di una serie di scandali e fallimenti del settore. Un certo grado di ottimismo si è insinuato nel mercato dopo che Bloomberg News ha riferito che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti è pronta a consentire i primi fondi negoziati in borsa basati sui futures Ether.

Mercati tradizionali sono stati deboli per tutta la settimana

Il calo di Bitcoin segue un periodo in cui la criptovaluta è stata scambiata in un intervallo ristretto per mesi. Gli indicatori che misurano le oscillazioni dei prezzi della criptovaluta originale sono in calo, con la volatilità di 90 giorni che ha raggiunto il minimo dal 2016 questa settimana, secondo i dati compilati da Bloomberg. «All’inizio della settimana c’era ottimismo sul fatto che una risoluzione per l’ETF Bitcoin in scala di grigi sarebbe arrivata questa settimana, ma è passata senza che ne uscisse nulla», ha detto Shiliang Tang, chief investment officer presso la società di investimenti in criptovalute LedgerPrime. «Inoltre, i mercati tradizionali sono stati deboli per tutta la settimana con SPX e tecnologia in calo, i tassi a 10 anni hanno raggiunto i massimi e il dollaro ha preso un’offerta, e la debolezza dei dati economici e del credito cinese, tutti fattori negativi per gli asset rischiosi».