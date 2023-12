SpaceX tra le 75 aziende maggiori al mondo: vale 175 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se SpaceX atterrerà a Wall Street il mercato potrebbe valorizzarla 175 miliardi di dollari. La cifra è stata ricostruita dall’agenzia Bloomberg partenendo da documenti sulla vendita di azioni privilegiate della società aerospaziale di Elon Musk specializzata nel lancio di satelliti con contratti con la Nasa e altre agenzie americane: la società starebbe pensando a un’offerta pubblica di acquisto che oscilla tra 500 e 750 milioni di dollari al prezzo di 95 dollari ogni azione.

La valutazione di 175 miliardi di dollari è superiore rispetto ai 150 miliardi di dollari che la società ha ottenuto con la precedente tender offer della scorsa estate, un incremento di 25 miliardi di dollari che pone SpaceX tra le 75 aziende più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato, al pari di T-Mobile (179 miliardi di dollari), Nike (177 miliardi di dollari) e China Mobile (176 miliardi di dollari), secondo i dati compilati da Bloomberg.

SpaceX che gestisce anche il servizio Internet dallo spazio attraverso Starlink e la sua costellazione di satelliti, quest’anno registrerà un fatturato di circa 9 miliardi di dollari per le sue attività di lancio di razzi e per i servizi internet, e si prevede che le vendite saliranno a circa 15 miliardi di dollari nel 2024. L’azienda è in fase di discussione per avviare l’Ipo per Starlink alla fine del 2024, nel tentativo di capitalizzare la forte domanda di comunicazioni dallo spazio.