SpaceX, missione rinviata due minuti prima del decollo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Problemi tecnici dell’ultimo minuto hanno costretto SpaceX a sospendere il tentativo di lanciare quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale per conto della Nasa. Il conto alla rovescia è stato interrotto a soli due minuti dal decollo dalla Florida. SpaceX non ha detto immediatamente quando avrebbe riprovato. Il prossimo tentativo potrebbe arrivare già martedì 28 febbraio. Il problema riguardava il sistema di accensione del motore. Legati alla capsula in cima al razzo Falcon c’erano due astronauti della Nasa, un cosmonauta russo e un astronauta degli Emirati Arabi Uniti.

Problemi tecnici dell’ultimo minuto hanno costretto SpaceX a sospendere il tentativo di lunedì di lanciare quattro astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale per conto della Nasa. Il conto alla rovescia è stato interrotto con solo due minuti di anticipo rispetto al decollo dal Kennedy Space Center in Florida. I tecnici hanno affermato che il problema riguardava l’attrezzatura a terra utilizzata per caricare il fluido di accensione del motore. Il team di lancio non poteva essere sicuro che ci fosse un carico completo.

Loading...

Legati alla capsula in cima al razzo Falcon c’erano due astronauti della Nasa, un cosmonauta russo e un astronauta degli Emirati Arabi Uniti. Hanno dovuto aspettare che tutto il carburante fosse stato scaricato dal razzo - un processo di un’ora - prima di uscire. «Resteremo seduti qui ad aspettare», aveva assicurato a tutti il ​​comandante Stephen Bowen. Bowen e il suo equipaggio - incluso il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti assegnato a una missione di un mese, Sultan al-Neyadi - sostituiranno quattro colleghi della stazione spaziale che sono stati lassù da ottobre.

Il prossimo tentativo potrebbe arrivare già martedì 28 febbraio, anche se è stato previsto maltempo lungo la costa orientale nell’area di recupero di emergenza.