SpaceX: in orbita il primo razzo con soli civili a bordo (tra cui un miliardario)

È partito poco dopo le 2 di notte ora italiana, le 20 ora locale, come previsto, il razzo SpaceX Falcon 9 di Elon Musk con a bordo, per la prima volta, un equipaggio di soli 4 civili senza alcun astronauta professionista, Si tratta di un miliardario imprenditore dell’e-commerce (Jared Isaacman, 38 anni) e altri tre privati cittadini: Sian Proctor, 51 anni, Hayley Arceneaux, 29 anni, e Chris Sembroski, 42 anni. In tutto due uomini e due donne.

Decollo dal Kennedy Center

Il razzo è decollato dal Kennedy Space Center in Florida per una missione di tre giorni in orbita intorno alla Terra, a un’altezza di 575 chilometri, ben oltre la Stazione spaziale internazionale. Un’enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo mentre i nove motori del razzo iniziavano ad allontanarsi dalla Terra.

Il secondo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX si è separato come previsto circa 12 minuti dopo il decollo, lasciando la capsula Dragon con i quattro turisti spaziali a bordo da soli nel cosmo. Il primo stadio, dopo avere strappato il razzo alla gravità terrestre, è stato recuperato in in sicurezza su una chiatta in mare, per poter essere riutilizzata.

In orbita 160 chilometri sopra la Stazione spaziale

I due uomini e le due donne della capsula Dragon stanno cercando di trascorrere tre giorni girando intorno al pianeta da un’orbita insolitamente alta - 100 miglia (160 chilometri) più alta della Stazione Spaziale Internazionale - prima di atterrare al largo della costa della Florida questo fine settimana. È il primo ingresso del fondatore di SpaceX Elon Musk nella competizione per miliardari del turismo spaziale. Isaacman è il terzo miliardario a volare nello spazio, dopo i brevi viaggi spaziali di Richard Branson di Virgin Galactic e Jeff Bezos di Blue Origin a luglio. A soli 38 anni, Isaacman ha fatto fortuna con una società di elaborazione digitale dei pagamenti che ha avviato da adolescente.