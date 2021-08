Spada (Assolombarda): «Servono nuove regole per creare fiducia e attirare investimenti»

Un’economia in forte ripresa genera naturalmente domanda di lavoro. Lo ha certificato da ultimo l’Istat: 400mila occupati nei primi cinque mesi dell’anno. Ma è una dinamica tanto positiva quanto capace di trovare un limite in carenze sistemiche presenti ben prima dell’abbattersi della pandemia. Possiamo ancora permetterci oltre 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, un dato che posiziona l’Italia ultima in Europa? Possiamo permettercelo tanto più a fronte di 300mila posizioni che le imprese non riescono a coprire per mancanza di qualifiche adeguate? Possiamo davvero permettercelo avendo di fronte la necessità di concretizzare in pochi anni obiettivi complessi come la transizione ecologica e quella digitale?

Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro va colmato innanzitutto con le politiche sulla formazione. Il Pnrr dà indicazioni chiare: focalizzazione sulle competenze digitali e Stem, rinnovata dignità e visibilità sociale al comparto tecnico e professionale (inclusi gli Its), riconoscimento delle imprese come partner formativi della scuola.

Perseguiamole subito con convinzione non solo in nome dei giovani per i quali abbiamo collettivamente deciso un gigantesco sforzo di finanza pubblica a debito (Next Generation Eu), ma soprattutto perché sarebbe illusorio pensare di farcela senza il loro contributo.

Un altro dei principali capitoli sui quali è importante che la politica acceleri, rinsaldando il dialogo e aprendosi al confronto è quello della riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per il lavoro. Una riforma, attesa da quasi un anno, che deve cambiare radicalmente l’approccio al mercato del lavoro, spostando il focus dall’occupazione all’occupabilità. Le imprese e i lavoratori hanno bisogno di un sistema che, parallelamente alla formazione continua, crei una salda cornice di tutele per il lavoratore. In questo modo, la migliore garanzia è nella forza della professionalità e delle competenze, non nell’ancoraggio a un determinato posto di lavoro.

Due parole, infine, sui temi caldi del green pass e delle delocalizzazioni. Per prima cosa, voglio ribadire l’importanza e l’urgenza di definire un unico green pass per accedere in azienda e in tutti suoi spazi, al fine di tutelare tutti i lavoratori. E in secondo luogo, mi pare strumentale l'utilizzo delle pur riprovevoli modalità di licenziamento su cui ha puntato i suoi fari la cronaca come leva retorica per paventare rischi di ondate di licenziamenti di massa.

Né mi pare ragionevole che tali episodi, del tutto peculiari, possano anticipare qualunque fenomeno di desertificazione industriale. Credo che valga invece la pena di seguire con molta disciplina l’indicazione offerta proprio in questi giorni sul tema dal Commissario Gentiloni: il problema non si risolve congelando quello che c'è, ma attraendo investimenti.