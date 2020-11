Spada: «Cultura d’impresa per progettare il futuro: al centro i giovani» Il presidente di Assolombarda commenta l’iniziativa “Settimana della cultura di impresa” che si svolge a Milano fino al 20 novembre di Vera Viola

(IMAGOECONOMICA)

«Guardiamo ai valori della cultura d'impresa per affrontare il presente e progettare il futuro. Serve una grande operazione fiducia che metta al centro la Next Generation». Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, commentando l’iniziativa della “Settimana della cultura d’impresa” , un programma ricco di appuntamenti virtuali ideati con il duplice obiettivo di sostenere la cultura d'impresa quale fondamento del tessuto economico e sociale e valore per la rinascita del Paese e, allo stesso tempo, di avvicinare e sensibilizzare i giovani ai valori e all'identità del sistema produttivo del territorio.

Il programma

La XIX edizione della “Settimana della Cultura d'Impresa”, dedicata al tema “Capitale Italia: la cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese”, promossa da Museimpresa (Associazione Italiana Archivi e Museid'Impresa, fondata a Milano nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria) si svolge a Milano fino al 20 novembre, in collaborazione con Confindustria, con un palinsesto di eventi, tutto digitale, che include tour e mostre virtuali, convegni in diretta streaming e visite guidate.

«Raccontare la cultura d'impresa significa valorizzare i principi che, da sempre, ispirano la nostra industria.Quel fare impresa che è resilienza, innovazione, creatività, inclusione sociale, attitudine al cambiamento e al costruire – aggiunge Spada – Valori che già tante volte in passato sono stati determinanti per superare i momenti più difficili e che, oggi, sono elementi essenziali per fare delle imprese quel motore di cambiamento positivo indispensabile per affrontare le sfide che abbiamo davanti. A cominciare dalle priorità che indica l'Unione Europea: ammortizzatori sociali, green economy, infrastrutture digitali e fisiche, formazione, sanità per costruire uno sviluppo sostenibile».

Il progetto “Nel tempo di una storia”.