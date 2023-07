Spada: «Dalla Ue una svolta che eviti la de-industrializzazione»

La forza delle imprese

Se l’Italia ha resistito alla crisi - ragiona Spada - lo deve anzitutto ad un nuovo piccolo miracolo economico, alla capacità della manifattura di salvaguardare la propria attività mantenendosi competitiva nel mondo facendo meglio di molti altri competitor. Così, guardando ai benchmark, a fine anno la Lombardia si troverà oltre quattro punti al di là dei livelli pre-pandemici, molto meglio rispetto a quanto realizzato da Baviera, Baden-Wurttemberg e Catalogna.

L’Europa a un bivio

E il futuro? Per Spada non vi sono dubbi, il nostro perimetro d’azione è in Europa. «E il nostro obiettivo - spiega - deve essere quello di rafforzare la Ue e di dotarla di capacità autonoma per promuovere beni pubblici comuni».

La crescita attuale da non va vanificata ma deve essere continuamente alimentata in un contesto complicato. In cui, inoltre, «c’è da chiedersi dove porterà una politica monetaria di rialzo dei tassi così forte e concentrata nel tempo, mentre le nostre imprese ancora scontano i rincari di materie prime ed energia».

Patrimonio di crescita da non disperdere rafforzando anzitutto il ruolo della Ue, in modo che abbia capacità autonoma per promuovere beni pubblici europei. «Con la pandemia e la guerra - spiega - abbiamo capito che i rischi devono essere socializzati e che nessun paese può essere sovrano da solo».

Schema da alimentare senza tornare ai dogmatismi del passato sull’equilibrio dei conti ma rilanciando in particolare gli investimenti. Le richiesta al premier Meloni, che nel suo intervento ha assicurato di voler andare proprio in quella direzione, è così quella di far passare nella Ue il principio per cui gli investimenti strategici vengano esclusi dai conteggi del Patto di Stabilità.