Spada: «Serve un tribunale dei brevetti vero a Milano». Trattative del Governo per la sede

Mancano 33 giorni e si tratta a oltranza. Ieri pomeriggio con la Francia e nelle prossime ore con la Germania. Manca poco più di un mese e ancora non si è trovato un equo compromesso tra Italia, Francia e Germania per la possibile riassegnazione a Milano di quella terza sede del Tribunale unificato dei brevetti (Tub), che fu di Londra prima della Brexit. Il sì infatti degli altri partner forti è condizionato dalle competenze in ambito farmaceutico e chimico che erano già andate in dote a Londra ma che, con questa inattesa (almeno quando furono scritti gli accordi internazionali) necessità di riassegnazione, Parigi e Berlino vorrebbero tenere per sé (uno “scippo” che proprio gli accordi non prevederebbero) e che ha visto, in queste settimane, la levata di scudi dell’avvocatura e le preoccupazioni del sistema industriale italiano, soprattutto il farmaceutico.

Ieri – nella giornata internazionale della proprietà intellettuale – se ne è parlato proprio all’Aula magna del Palazzo di Giustizia, a Milano, al convegno “Nuovo sistema del Brevetto Unitario”, un evento di formazione, approfondimento e sostegno politico alla candidatura della città a terza sede centrale. Atteso l’intervento del ministro per la Giustizia, Carlo Nordio (che oggi partecipa a un incontro bilaterale, sempre a Milano, proprio con il suo omologo francese Eric Dupond-Moretti).

«Stiamo lavorando – ha affermato il Guardasigilli – per convincere i nostri omologhi della necessità di porre Milano al centro. Non è un percorso facile, ognuno porta acqua al proprio mulino, noi stiamo facendo altrettanto. Con i miei colleghi di governo sono molto fiducioso che la candidatura di Milano possa tramutarsi presto in realtà».

L’ultima bozza di intesa offerta da Francia e Germania all’Italia – sulla quale i margini di miglioramento restano estremamente stretti – prevede, infatti, uno “spacchettamento” delle competenze sulle cause sui brevetti in materia di chimica, life science e farmaceutica. Ovvero, i brevetti chimici a Monaco e quelli (più ghiotti) farmaceutici a Parigi se dotati di certificati di protezione supplementari (Spc) come lo sono circa il 90% dei farmaci attualmente in commercio.

Il rischio è che una sede del Tub a Milano con competenze residuali si riduca a scatola vuota, incapace di generare un reale indotto per la città e per il suo stesso autofinanziamento che dovrebbe essere raggiunto dalle tre sedi nell’arco di 7 anni dall’entrata in vigore. Alcune datate stime (fatte quando Milano attendeva solo la corte locale) davano gli introiti pari a circa 350 milioni di euro l’anno. Mentre un report 2012 di FTI consulting per la sede centrale di Londra già stimava volumi tra 600 e 2mila milioni di sterline.