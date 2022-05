Spada: ultima chiamata per le riforme

Se salvare le aziende è il tema di fondo dell’emergenza attuale, in parallelo non sono più rinviabili riforme che guardino ai giovani, a cui occorre consegnare un Paese più inclusivo anzitutto in termini lavorativi. Azione necessaria, tenendo conto dei tassi di disoccupazione e delle quote elevate di coloro che non studiano, non lavorano e non si formano.

Fiscalità agevolata su uno schema simile a quello utilizzato per il rientro dei cervelli, un patto per il lavoro che vada oltre il fallimentare e costoso esperimento del reddito di cittadinanza e un programma sperimentale 4.0 per creare una zona economica speciale virtuale del Paese sono le proposte che Spada mette in campo.

Più in generale lo strumento chiave per la crescita e l’equità è la riduzione secca del cuneo fiscale: un taglio di 16 miliardi - spiega - darebbe alla maggioranza dei lavoratori una mensilità in più, alle aziende maggiore competitività.

Azioni d’impatto che dovrebbero però accompagnarsi a scelte strategiche orientate al futuro, rilanciando ad esempio la formazione tecnica e scientifica e la spesa in ricerca e sviluppo e portando a Milano la sede europea del Tribunale Unificato dei Brevetti. Evitando allo stesso tempo derive opposte, come la riduzione progressiva delle aliquote per gli investimenti 4.0 così come quella dei crediti di imposta per la ricerca aziendale, scelta che di fatto spinge le risorse verso altri paesi.

Milano protagonista