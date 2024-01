Spagna: Biblioteca Gabriel García Márquez a Barcellona

Vincitrice del premio migliore biblioteca del 2023, assegnato dall’IFLA (Federazione delle Associazioni e Istituzioni Bibliotecarie), la Gabriel García Márquez di Barcellona rappresenta una risorsa preziosa per la città: un luogo in cui imparare e in cui connettersi con se stessi e gli altri attraverso i libri. Intitolata allo scrittore colombiano Premio Nobel per la Letteratura, che con la città catalana ebbe un legame profondo avendoci vissuto per otto anni, la biblioteca García Márquez è situata nel distretto di Sant Martí, a nord est di Barcellona. Quattromila sono i metri quadrati di superficie lungo i quali si estende questo edificio a sei piani circondato da alberi verdissimi che accompagnano la lettura e ispirano alla creatività. A beneficiare di questo spazio sono in primis i residenti del distretto, forte è il senso di comunità di questa biblioteca che è stata concepita come un luogo adatto a tutti in cui provare diverse esperienze: dalla lettura su amache e sedute comode allo spazio sensoriale dedicato ai bambini; dagli spazi progettati per attività che richiedono concentrazione a quelli multimediali.



