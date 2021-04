Spagna a caccia di turisti italiani. Da luglio voli Binter da Torino e Venezia alle Canarie

I punti chiave Cosa vuol dire “Covid-free”

Spagna all'attacco del mercato italiano del turismo per la prossima estate. L'offerta di mete “Covid-free”, in sostanza esenti da restrizioni e obblighi di quarantene per i viaggiatori, è partita dalle isole Canarie. Dopo l'interesse suscitato nelle vacanze di Pasqua, con turisti arrivati soprattutto dalla Germania e anche dagli aeroporti milanesi, le Canarie offrono corridoi di viaggio per la prossima estate anche ai turisti italiani. La piccola compagnia Binter ha aperto due rotte per l'Italia, da Venezia e Torino, i voli cominceranno all'inizio di luglio.



È bene precisare che in questo caso la dizione “Covid-free” è solo commerciale, non si tratta di iniziative autorizzate o regolate con un preciso protocollo sanitario dal ministero della Sanità, come avviene invece per i voli “Covid-free”, o meglio “Covid tested”, che si possono fare su alcune tratte intercontinentali, per ora solo con gli Stati Uniti: da dicembre scorso da Roma Fiumicino per New York e Atlanta e, a partire da questo mese, anche tra Malpensa e New York.

Torino e Venezia collegate due volte la settimana

Binter ha annunciato che da luglio farà quattro frequenze la settimana per l'Italia, cioè otto voli compplessivi tra andata e ritorno. Il lunedì e il mercoledì atterrerà e partirà dall'aeroporto di Venezia. Il martedì e il sabato sarà a Torino Caselle. Il debutto sarà quindi sabato 3 luglio da Torino. Facendo una ricerca si trova già in vendita un volo Binter il 3 luglio con partenza alle 16:20 da Caselle, arriva a Las Palmas alle 19:40 (non è lo stesso fuso orario, sono le 20:40 in Italia). Ritorno dopo una settimana, il 10 luglio, partenza da Las Palmas la mattina alle 10:30 e arrivo a Torino alle 15:30. Il biglietto di andata e ritorno per una persona è offerto a 216 euro. Poi lunedì 5 luglio toccherà a Venezia. E' la prima volta che questa compagnia vola in Italia. Binter ha detto che ci saranno sconti per le prenotazioni fatte entro il 30 aprile, per volare tra il primo luglio e il 15 ottobre di quest'anno.

Binter ha quattro aerei

Binter è una compagnia regionale con base in Gran Canaria, all'aeroporto di Las Palmas. E' stata fondata nel 1989 nell'arcipelago spagnolo. Nel 2005 ha cominciato a volare anche fuori dalle Canarie. Ha quattro aerei e, prima del Covid, dichiarava di trasportare 2,7 milioni di passeggeri l'anno. La compagnia dice che verranno usati i nuovi aerei Embraer E195-E2. Da Las Palmas i turisti potranno raggiungere altre destinazioni con i voli di Binter, che copre anche destinazioni in Africa e in Portogallo, Lisbona e Madeira.

Nuove destinazioni anche in Francia

Dalla prossima estate collegherà anche la Francia, Tolosa, Marsiglia e Lille. L'attacco per drenare turismo verso le Canarie è partito. Questa mossa dimostra che altri paesi si sono mossi prima dell'Italia per salvare la stagione turistica estiva. Alla base di questi programmi c'è anche una campagna di vaccinazione per immunizzare la popolazione nelle destinazioni turistiche.