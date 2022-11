La Spagna chiude lo spazio aereo per il passaggio di un razzo cinese (caduto nel Pacifico)

Era stata inoltre comunicata una “remota possibilità” che la traiettoria del detrito spaziale potesse coinvolgere l’Italia: nella notte tra 3 e 4 novembre, la protezione civile aveva infatti allertato Sardegna, Lazio, Molise, Puglia, Calabria. Come per i precedenti lanci degli altri moduli della stazione spaziale cinese, il razzo Long March 5B utilizzato non è in grado di riavviare i suoi motori per effettuare un rientro controllato nell’atmosfera terrestre e, con i suoi 30 metri di lunghezza e circa 20 tonnellate di peso, rappresenta uno dei detriti spaziali più grandi che sono caduti in modo incontrollato sulla Terra nel recente passato: i rientri dello Skylab statunitense nel 1979 e del Salyut 7 dell’Unione Sovietica nel 1991, rispettivamente di circa 77 e 40 tonnellate, sono gli unici detriti con massa più elevata.

Un secondo frammento del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato in atmosfera una manciata di minuti dopo il primo, caduto nel Pacifico alle 11.01 ora italiana. Lo conferma con un tweet il Comando delle Forze armate degli Stati Uniti responsabile per lo Spazio (Us Space Command). La notizia di un doppio rientro in atmosfera «implica probabilmente che lo stadio del razzo in caduta si sia rotto in due pezzi principali nelle prime fasi del rientro», commenta su Twitter l’astronomo Jonathan McDowell dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. L’esperto pubblica anche una cartina del Pacifico con una linea rossa che unisce i due punti dove potrebbero essere caduti i detriti. «Alcuni potrebbero essere arrivati fino a Puerto Escondido - aggiunge McDowell - ma comunque per ora non si hanno notizie del ritrovamento di detriti».