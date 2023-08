Spagna e Portogallo in fumo

Migliaia di ettari di foresta in fumo nel sud del Portogallo, mentre i vigili del fuoco combattono per cercare di spegnere le fiamme ma le operazioni sono rese molto difficili dalle alte temperature e dai forti venti nella regione di Aljezur. Nell'entroterra è stato necessario evacuare gli abitanti di una ventina di villaggi e i vacanzieri che alloggiavano negli agriturismi. Quasi 100.000 ettari sono già andati in fumo nel 2023 in Spagna e Portogallo, secondo i rapporti provvisori, contro gli oltre 400.000 totali nel 2022.

In Portogallo bruciano migliaia di ettari di foresta