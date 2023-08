Spagna, l'estrema destra di Vox offre appoggio ai Popolari senza condizioni

1' di lettura

Vox ha offerto ai popolari l’appoggio dei suoi 33 deputati per l’investitura di Alberto Núñez Feijóo alla guida di un governo di centrodestra in Spagna, per «evitare un governo di chi cerca di distruggere i fondamenti della Costituzione».

L’offerta dell’estrema destra è senza condizioni, riferisce un comunicato: «Non saremo un ostacolo per evitare un governo di distruzione nazionale»: un riferimento ad un possibile esecutivo di coalizione tra Psoe e la coalizione di sinistra Sumar, con l’appoggio parlamentare dei partiti baschi Pnv e Bildu e di quelli catalani Junts e Erc. Il leader del Pp Feijóo - vincitore delle elezioni ma senza i numeri per governare - ha giudicato positivamente l’apertura di Vox: «È un progresso nella direzione del riconoscimento dei risultati elettorali e un progresso nel campo del costituzionalismo», ha detto. Ribadendo allo stesso tempo che la sua proposta è «un governo da soli con un accordo ampio per proseguire con le riforme».

L’estrema destra di Santiago Abascal ha motivato l’appoggio senza condizioni al Pp affermando di temere che un governo con socialisti e indipendentisti costituirebbe una seria minaccia all’ordine costituzionale, con la possibilità tra l’altro che il leader socialista Pedro Sanchez , guidando il nuovo esecutivo, possa concedere un referendum sull’autodeterminazione ai suoi alleati baschi e catalani.