Spagna: indennizzi per il turismo, garanzie sui prestiti e sostegno all’occupazione

RISTORI IN EUROPA, LE MISURE PER PAESE Loading...

Possono beneficiare di questo fondo le imprese e i liberi professionisti il cui fatturato è diminuito più del 30% rispetto al 2019 e che facciano parte dei settori più colpiti (dall’alberghiero alla ristorazione, al commercio, alle attività legate alla cultura e allo sport). Gli aiuti diretti copriranno fino al 40% del calo delle entrate per microimprese e lavoratori autonomi (fino a 10 dipendenti), e fino al 20% per le altre imprese: per un importo fisso di 3mila euro per i lavoratori autonomi in regime fiscale di stima oggettiva (simile agli studi di settore), e per gli altri per un importo compreso tra 4mila e 200mila euro.

Aiuti per la ristrutturazione del debito finanziario

Il secondo fondo attivato da metà marzo ha una dotazione di tre miliardi di euro che dovranno servire per accompagnare i processi di ristrutturazione del debito finanziario con garanzie dello Stato. Di fatto estende fino al 31 dicembre la possibilità di accedere ai finanziamenti agevolati con garanzie dell’Ico, l’Instituto de crédito oficial (che, come ricordato ha dato garanzie per 124 miliardi di prestiti).

A novembre 2020 erano già state prese misure per facilitare il pagamento di questi debiti, estendendo a due anni il periodo di grazia per il pagamento del capitale ed estendendo a otto anni il termine di rimborso dei prestiti. I criteri per accedere a tali aiuti e le modalità di erogazione verranno stabiliti dal governo, in collaborazione con le imprese e le banche. Di certo, potranno essere concessi anche aiuti diretti ad autonomi e piccole e medie imprese al fine di ridurre il loro debito.

Fondo di ricapitalizzazione delle medie imprese

Per i casi in cui le misure precedenti non siano sufficienti, viene creato un fondo da un miliardo di euro per la ricapitalizzazione delle società colpite dal Covid, finalizzato a rafforzare i bilanci delle società che erano in utile fino al dicembre del 2019, ma che stanno affrontando problemi di solvibilità dovuti alla pandemia. Il fondo sarà gestito da Cofides, società a capitale pubblico-privato. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di prestiti ordinari, prestiti partecipativi, capitali o altro.

Le misure introdotte dal 2020

All’inizio di febbraio il governo spagnolo aveva esteso fino a fine maggio una serie di aiuti per i lavoratori autonomi, gestiti, nella pandemia, attraverso le Regioni. Per la sospensione dell’attività gli aiuti sono pari al 50% della base contributiva minima, che sale al 70% in caso di famiglia numerosa senza altri redditi. Il beneficiario non dovrà pagare i contributi previdenziali. I lavoratori autonomi il cui fatturato è diminuito del 50% rispetto al 2019 (in precedenza doveva essere del 75%) ricevono aiuti in proporzione alla base contributiva (e con una lunga serie di casistiche legate anche alla Regione di appartenenza).