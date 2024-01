Plastica in mare, governo spagnolo invia squadre di soccorso in Galizia e Asturie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo della regione spagnola delle Asturie (nord) ha attivato il livello 2 di allerta per inquinamento marittimo in riferimento all’episodio di sversamento di microplastiche che ha colpito inizialmente l’adiacente Galizia: una decisione che, come si legge di una nota, consente l’intervento dello Stato per contribuire alla gestione di questa emergenza.

Nelle Asturie, i tecnici hanno infatti rilevato, nelle ultime 24 ore, un aumento delle zone di costa colpite dalla presenza di pellet in plastica dovute alla perdita in mare di un carico da parte di una nave cargo avvenuta lo scorso dicembre: motivo che ha spinto a predisporre un “ampliamento” dei “mezzi umani e tecnici” a disposizione per limitare i danni ambientali legati all’incidente.

Al momento, la decisione di chiedere l’intervento dello Stato non è invece stata presa dal governo regionale della Galizia, in mano al Partito Popolare. Nelle Asturie governano invece i socialisti, che sono anche formazione maggioritaria dell’esecutivo centrale. Ieri sera, la ministra per la Transizione Ecologica Teresa Ribera ha garantito la disponibilità del governo ad “aiutare” sia le Asturie che la Galizia.

La Galizia ha fatto marcia indietro e anch’essa innalzerà l’allerta al livello due per l’arrivo di una quantità massiccia di pellet di plastica sulle spiagge. Questo permetterà che il governo centrale possa collaborare nella pulizia delle zone colpite.