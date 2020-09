Spagna, nasce il big delle banche: dai cda sì alla fusione CaixaBank-Bankia La notizia, ancora ufficiosa, è stata diffusa dalla Reuters dopo i consigli di amministrazione dei due istituti, che si sono tenuti in contemporanea per esaminare l’intesa

(AFP)

La notizia, ancora ufficiosa, è stata diffusa dalla Reuters dopo i consigli di amministrazione dei due istituti, che si sono tenuti in contemporanea per esaminare l'intesa

Via libera in Spagna alla fusione tra CaixaBank e Bankia, matrimonio da cui nascerà la maggiore banca del Paese iberico con asset per circa 600 miliardi di euro.

La notizia, ancora ufficiosa, è stata diffusa dalla Reuters dopo i consigli di amministrazione dei due istituti, che si sono tenuti in contemporanea per esaminare l’intesa.

L’operazione, presentata come un merger, assomiglia in realtà più ad un takeover: CaixaBank capitalizza quasi tre volte Bankia e in base agli accordi i suoi azionisti possiederanno la quota di maggioranza del gruppo combinato. La nuova banca avrà sede a Valencia.I dettagli dell’operazione saranno presentati venerdì mattina.

Lo Stato spagnolo attraverso il ministero dell’Economia deterrà il 14% nel nuovo colosso bancario, che avrà un valore di borsa intorno a 16 miliardi di euro e controllerà una quota di circa il 30% del mercato domestico, superando Santander e Bbva.

Bankia è stata salvata nel 2012 dallo Stato iberico che ne è tuttora il primo azionista - tramite il fondo Frob - con una quota del 62%. Per la dimensione a livello nazionale e per il controllo statale, Bankia è considerata la Mps spagnola, mentre Caixa fa capo per il 40% alla Caixa Foundation.