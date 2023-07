Spagna, Schlein: «Onda nera si può fermare». Tajani: «Congratulazioni a Feijoo, Ppe torna primo partito»

Spagna: Tajani, congratulazioni a Feijoo, Ppe torna primo partito

«Congratulazioni a Nunez Feijoo e agli amici del Partido Popular che con oltre 8 milioni di voti tornano ad essere il primo partito in Spagna». È quanto ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, commentando i risultati delle elezioni politiche in Spagna. «Il Ppe rappresenta il centro della politica anche in Spagna, una buona notizia per tutta l’Europa», ha aggiunto Tajani.

Calenda, sono contento per la sconfitta di Vox

«Le elezioni hanno segnato una sconfitta di Vox ed io sono contento, ma il partito popolare e i socialdemocratici non riescono a governare, come in Italia ci sono ancora barriere tra destra e sinistra, ma a mio avviso queste vanno superate perchè ci sono cose da fare insieme: dal salario minimo alla scuola che cade a pezzi, invece si continua a parlare di destra e sinistra. In Spagna credo che alla fine sarà incaricato Sanchez, ma non si troverà il modo di fare un nuovo governo. il rischio è che continui ad andare sempre alle elezioni». Lo ha sottolineato il leader di Azione, Carlo Calenda ad Agora estate su 3, commentando l’esito delle elezioni spagnole.



Renzi, messaggio chiaro a Meloni, europee si vincono al centro

«In Spagna non sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo chi ha perso: Vox, la destra estremista. È un segno interessante: non si vincono le elezioni contro l’Europa. E le prossime europee si vinceranno al centro. Un messaggio che da Madrid arriva forte e chiaro anche a Roma. Giorgia, la senti questa Vox? Tre mini commenti: 1. Serve l’elezione diretta del capo del governo, in Spagna come in Italia come alla Commissione Europea. Altrimenti ci sarà sempre più lontananza tra elettori e istituzioni. 2. Sánchez è stato spregiudicato e abile nell’usare tutti i meccanismi istituzionali per bloccare il successo della destra. Il contrario di Enrico Letta insomma. 3. I sondaggi non sempre ci azzeccano, anzi.Buona settimana». È quanto ha scritto su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Gasparri, soddisfatti per risultato del partito popolare

«Il partito Popolare Europeo, di cui fa parte Forza Italia, comprende anche il Partito Popolare Spagnolo, che rappresenta uno dei componenti più importanti. In queste elezioni ha guadagnato molti voti rispetto alle precedenti e quindi se ci sarà un governo spetterà al Partito Popolare indicare il suo leader come guida. Chi ha preso meno voti sono stati quelli del partito di Vox, che dimostra come sia necessaria una forza moderata, come il Ppe, per poter guidare il governo. In Spagna ora saranno gli elettori a decidere chi otterrà la maggioranza, ma noi siamo molto contenti del risultato ottenuto perché il Partito Popolare spagnolo si è rivelato il partito guida». Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ad Agorà Estate su Rai3.

Casini, esponenti governo esaminino seriamente risultati

«Spero che dalle parti di Palazzo Chigi e in genere fra gli esponenti del governo si riesca a far tacere, almeno per un minuto, la propaganda e si esaminino seriamente i risultati spagnoli. Intelligenti pauca». È quanto ha scritto su Facebook Pier Ferdinando Casini.