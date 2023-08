Spagna: socialista Armengol nuova numero 1 Congresso con 178 voti a favore

2' di lettura

La socialista Francina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Ex governatrice delle Isole Baleari, Armengol ha ottenuto 178 voti a favore su 350 totali. Per la sua elezione in prima votazione è stato decisivo il sostegno, tra gli altri, da parte dei sette deputati di Junts per Catalunya, il partito secessionista catalano di cui fa parte anche Carles Puigdemont.

Il candidato del Partito popolare Pedro Rollan è stato eletto presidente del Senato spagnolo, come previsto, in quanto il Pp ha alla Camera alta la maggioranza assoluta. La votazione si è quindi svolta senza sorprese. Dopo l'elezione dei presidenti, in entrambe le Cortes si sta procedendo all'elezione degli altri componenti degli uffici di presidenza, ovvero vicepresidenti e segretari.

Junts: accordo con Psoe su Congresso non riguarda investitura Sanchez

Il partito indipendentista catalano Junts, dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Psoe per l'elezione dell'ufficio di presidenza del Congresso ma ha sottolineato che questo accordo “non ha nulla a che fare” con le trattative per una possibile investitura come premier del socialista Pedro Sanchez. La candidata del Psoe Francina Armengol é stata eletta presidente del Congresso al primo turno con 178 voti, raggiungendo la maggioranza assoluta grazie all'appoggio dei sette deputati di Junts. “L'accordo è circoscritto all'ufficio di presidenza del Congresso e non ha nulla a che fare con la trattativa sull'investitura”, riferisce Junts in una nota.

Puigdemont, Madrid ha chiesto a Ue di inserire catalano in lingue ufficiali

“Il Regno di Spagna che attualmente presiede il Consiglio dell'Ue, ha chiesto a questa istituzione di incorporare catalano, basco e galiziano nell'elenco delle lingue ufficiali che compaiono nel regolamento 1/58”, “é un dato di fatto, non una promessa”. Lo ha scritto su X l'ex presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont, dopo l'accordo raggiunto con il Psoe per l'elezione dell'ufficio di presidenza del Congresso.

Vox non ottiene vicepresidenza Congresso, divisioni con Pp

Il partito di ultradestra spagnolo Vox non è riuscito a ottenere nessuna delle vicepresidenze del Congresso dei deputati. Nelle prime votazioni che si sono tenute nelle nuove Cortes spagnole il blocco delle destre si è spaccato con Vox che non ha appoggiato i candidati alla presidenza del Congresso e del Senato presentati dal Partito Popolare. La scelta, ha spiegato il partito di Santiago Abascal, è stata dovuta al fatto che il Pp ha rifiutato di cedere a Vox una delle vicepresidenze del Congresso, come era stato richiesto dalla formazione, terza forza politica nel Paese. La rottura è arrivata dopo la notizia di un accordo di principio tra il Psoe e Junts per eleggere una presidente del Congresso socialista, che chiudeva qualsiasi possibilità al PP di presiedere la Camera. Il dubbio è ora sulle conseguenze che la decisione di Vox potrebbe avere su una possibile investitura di Alberto Núñez Feijóo come premier e se Abascal ritirerà l'appoggio dei suoi 33 deputati al popolare.