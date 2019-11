Spagna, socialisti avanti ma senza maggioranza. Vox terza forza

Le possibili (ma difficili) coalizioni di governo

L’aritmetica dice che mettendo assieme i tre partiti di sinistra e i tre partiti di destra non si arriva a 176 deputati e quindi alla maggioranza assoluta in Parlamento. La coalizione di sinistra – Socialisti, Podemos, Mas Pais - potrebbe sommare 147-156 seggi. La destra tra Popolari, Ciudadanos e Vox raggiungerebbe 157-166 seggi. La sinistra con i voti dei nazionalisti, inclusi quelli catalani, potrebbe arrivare a 175-189 seggi. Una grande coalizione con dentro Socialisti, Ciudadanos e Popolari avrebbe 214-217 deputati alla Camera.

«Sembra di capire che Sanchez non ha fatto bene i conti con gli elettori. O forse si è fidato troppo dei sondaggi favorevoli al Partito socialista, quando ha convocato le elezioni. I sondaggi che abbiamo davanti dicono questo, ma aspetterei i risultati definitivi e soprattutto i negoziati che inizieranno subito, per vedere chi avrà avuto ragione», dice Pedro Videla, economista della Iese Business School. «A pensarci bene – aggiunge Videla – se dovessi scommettere un euro, in base alle informazioni che ho in questo momento, punterei ancora su Sanchez e su un governo monocolore socialista che otterrà il via libera del Parlamento con l'astensione di Popolari e Ciudadanos. Certo Sanchez dovrà accettare alcuni veti, in particolare sulle nuove tasse e sul dialogo con la Catalogna, ma penso sia questo la via più probabile per uscire dalla paralisi politica».

Iniziano i negoziati tra partiti

Ora inizia una fase molto complicata nella quale Sanchez e tutti gli altri leader, fino a quelli indipendentisti catalani, dovranno cercare assieme una soluzione per sbloccare la politica spagnola. «È difficile avviare un dialogo in questo momento, dopo una campagna tanto aggressiva come quella che abbiamo vissuto», dice Adela Cortina, filosofa e docente di Etica all’Università di Valencia. «Il dialogo ha bisogno di lavoro, si realizza poco alla volta, bisogna allenarsi. Ma prima o poi bisognerà pure iniziare a cercare una soluzione al blocco politico».

Per approfondire:

● Spagna al voto: i 5 temi per capire che cosa succederà

● Sanchez si gioca tutto ma sarà la Catalogna a decidere le elezioni